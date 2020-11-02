Fransız Bakan açıkladı: Ülkü Ocakları kapatılıyor

Darmanin, “Bozkurtlar” hareketini ortadan kaldırmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini duyurdu.

Fransa’nın, ülkede faaliyet gösteren Ülkü Ocakları’nı yasaklama kararı alacağı açıklandı.

Fransa parlamentosunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, MHP bağlantılı, Türk milliyetçisi “Bozkurtlar” hareketini ortadan kaldırmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini duyurdu.

Darmanin, haftasonunda ‘Ermeni Soykırımı’ anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetim “aşırı Türk milliyetçisi ‘Bozkurtlar’ hareketini yasaklayacağına” dair açıklama yaptı.

Odatv.com

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