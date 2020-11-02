Fransa’daki Ermeni toplumu Bozkurtlar’ın faaliyetlerini yasaklamak için Hükümete başvurdu (video)

Fransa’daki Décines bölgesinde Türkler tarafından bir vandallık daha yapıldı. Ermeni Hafıza Merkezi ve Ermeni Soykırımı anıtının üzerinde ‘Bozkurtlar’ ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ yazıları yer aldı.

Fransa’daki Ermeni derneklerinin faaliyetlerini koordine eden Murat Papazyan Fransa İçişleri Bakanlığı’yla irtibat halinde olduklarını ifade ederek onlardan hızlı bir şekilde ‘Bozkurtlar’ örgütünün yasaklanmasını talep ettiklerini belirtti.

Murat Papazyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer Verdi:

“Vienne, Dijon ve Décines’de Erdoğan’ın direkt kontrolü altında bulunan radikal Türkler- Bozkurtlar Ermeni karşıtı gösteriler düzenledi. Bu eylem de onların faaliyetinin bir sonucudur. İçişleri Bakanlığı’ndan bize 67 kişinin polise götürüldüğünü söylediler. Biz sivil savaşa girmek istemiyoruz.”

Onun sözlerine göre Fransa bu gösterilere çok ciddi yaklaşıyor, çünkü Türkiye Cumhurbaşanı ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında da siyasi gerginlik yaşamaya devam ediyor.

Papazyan ayrıca “Erdoğan bu savaşı Avrupa’ya getirmek istiyor. Eminim ki Fransa’daki bu ortam Erdoğan’ın çabalarıyla oluştu. Türkiye’nin derhal NATO’dan çıkmasını talep edilmeli ve Avrupa Birliği’yle Türkiye’nin müzakereleri durdurulmalı” sözlerini de dile getirdi.

Fransa’daki Ermeni derneklerinin faaliyetlerini koordine eden Murat Papazyan aynı zamanda Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) bağımsızlığının tanınması için mücadeleye devam ettiklerini, Parlamento’da 20 milletvekili tarafından bununla ilgili tasarı sunulacağı bildirdi.

ERMENİ HABER AJANSI