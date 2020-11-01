Stepanakert bombardımanın ardından karanlıkta kaldı

RİA Novosti muhabirinin aktardığına göre, Stepanakert yakınlarında duyulan patlama seslerinden sonra, TSİ 22.40 sularında tüm şehrin elektriği kesildi.

Muhabir, Stepanakert yakınlarında bir dizi patlama sesinin geldiğini ve şehirde hava saldırısı alarmı verildiğini belirtti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmiş, ancak ihlaller durmamıştı.

Sputnik Türkiye