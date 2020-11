Le mémorial du génocide arménien près de Lyon tagué d’inscriptions pro-Turquie

Lyon, 1 nov 2020 (AFP) – Le mémorial du génocide et le centre national de

la mémoire arménienne, près de Lyon, ont été tagués dans la nuit de samedi à

dimanche d’inscriptions pro-Turquie et d’insultes, a dénoncé dimanche le

Comité de défense de la cause arménienne (CDCA).

Ces profanations ont été découvertes dimanche matin par des représentants

associatifs, à Décines-Charpieu (Rhône), haut lieu de la diaspora arménienne

en France. Une enquête de police est ouverte.

A la bombe jaune fluo, les deux édifices séparés de quelques mètres

seulement ont été tagués des inscriptions «RTE» – acronyme des initiales du

président turc Recep Tayyip Erdogan – «Loups Gris» , un mouvement

ultra-nationaliste turc, et «Nique l’Arménie».

“Ces profanations insupportables (…) s’inscrivent dans une série

d’événements visant à terroriser et intimider les citoyens français d’origine

arménienne”, a estimé le CDCA dans un communiqué.

Et de citer une «première descente» des Loups Gris à Décines le 24 juillet.

Puis, le 28 octobre dernier une nouvelle descente, qui faisait suite à une

rixe sur l’autoroute A7 à l’occasion d’une manifestation d’Arméniens pour la

défense du Nagorny Karabakh, qui avait fait 4 blessés.

Le CDCA «dénonce la très grave passivité de l’Etat» et rappelle sa demande

de dissolution des Loups Gris.

La maire (LR) de Décines, Laurence Fautra, a réitéré dimanche auprès du

préfet sa demande d’une «protection pérenne et physique» du quartier de la

Petite Arménie.

Des militaires de l’opération Sentinelle arrivaient justement sur les lieux

à la mi-journée, a affirmé la maire à l’AFP.

“On espère une communication de soutien du consul de Turquie à Lyon et

qu’il prône un message de paix«, a ajouté Mme Fautra.»On ne peut pas

continuer comme ça! On n’est pas une zone de guerre mais une mosaïque de

cultures qui vivent en paix”.

Le préfet Pascal Mailhos a “condamné fermement les dégradations commises

cette nuit«.»Tout sera fait pour retrouver les auteurs de ces profanations”,

a-t-il assuré sur Twitter.

Ville phare de la diaspora, Décines-Charpieu (30.000 habitants) abrite deux

églises arméniennes, une radio arménienne, une maison de la culture. Le

mémorial du génocide arménien de 1915 est le premier à avoir été érigé en

Europe en 1972.

par Ara Toranian le dimanche 1er novembre 2020

