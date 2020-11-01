Ermenistan, Türkiye Rejiminin Paralı Askerleri Eğitip Azerbeycan’a Gönderdiğinden Kesin DelillerinElde Ettiğini Vurguladı. – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

YERİVAN – Ermenistan Başbakanı Nikol Başinyan, Türkiye rejiminin Suriye’den paralı askerler eğitip Azerbeycan’a gönderdiğinden kesin delillerin elde ettiğini vurguladı.

Facebook sayfasında Başbakan, Karabağ şeridinde tutuklanan bir militanı gösteren bir video kesiti paylaştı.

Paşinyan, Türkiye’nin binlerce militanı eğitip Karabağ şeridinde savaşmak için Azerbeycan’a gönderdiğini kesin ve kapsayıcı deliller var, eldeki deliller de uluslararası suç örgütünün bulunduğunu gösterir diye dedi.

SANA