Rusya, Dağlık Karabağ Bölgesinde Ateşkes Çağrısını Yeniledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya, Nagorno Karabağ bölgesindeki ihtilafın taraflarına derhal ateşkes ve gerginliğin azaltılması çağrısını yeniledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının bugün yayınladığı beyanda; Rusya ve iki ülke dışişleri bakanlarının 10 Ekim’de Moskova’da varılan mutabakatlara dayalı barışçıl bir çözüm için Ermenistan ve Azerbaycan taraflarının ciddi müzakerelere dönmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, düşmanlıkların doğrudan topraklarına geçmesi durumunda Rusya’nın Ermenistan’a gerekli yardımı sağlayacağını duyurdu.

Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı; 1997’de aralarında Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması’nda öngörülenler de dahil olmak üzere, Ermenistan’ın bir müttefiki olarak Rusya’nın yükümlülüklerine bağlılığını teyit etti.

Çeviri: P.M.

SANA