Moskova’dan yardım istemişti: Rusya’dan Paşinyan’ı üzen cevap

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Çatışmalarda ağır kayıp vermeye devam eden Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arayarak yardım istemişti. Azerbaycan tarafından Ermenistan sınırlarına saldırıları olduğunu iddia eden Paşinyan, Rusya’dan yardımı iki ülke arasında 1997 yılında yapılan güvenlik anlaşmasına dayanarak istemişti. Sabah yapılan görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Çatışmaların Ermenistan topraklarına sıçraması durumunda anlaşmaya uygun olarak Rusya, Erivan’a gerekli tüm desteği sağlayacaktır” denildi.

ERMENİSTAN ORDUSU AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Öte yandan Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı,3 zırhlı piyade aracı, 2 “Smerç” ve 2 “Grad” füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerine top atışı yaptığını duyurdu.

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