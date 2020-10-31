Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ’da fosfor içeren silah kullandığını iddia etti: Bakü yalanladı

Tatoyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın fosfor içerikli silah kullandığını belirtti. Tatoyan, söz konusu silahın yerleşim birimleri yakınlarındaki ormanlarda kullanıldığını ileri sürdü.

Fosfor içerikli silahla çevre ve sivil halkın hedef alındığını iddia eden Tatoyan, bu tür silahların kullanımının yasak olduğunu ekledi.

Azerbaycan: Ermenistan sivillere karşı işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalışıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise ordularının envanterinde uluslararası kurallar gereği yasaklanmış olan silah ve mühimmatların bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu tür mesnetsiz açıklamalarda Ermenistan, Azerbaycanlı sivillere karşı işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan’ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.

Sputnik Türkiye