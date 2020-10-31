Azerbaycan-Türkiye-İsrail koalisyonu – Ermenistan Kamu Radyosu

Aras Nehri’nin kuzeyindeki Azerbaycan-Türkiye-İsrail koalisyonunun tehlikeli oyunu

İran Mashreghnews.ir haber sitesi, Karabağ savaşının ilk günlerinden itibaren Tahran’ın, tarafları diplomatik düzeyde kırmızıçizgileri geçmemeleri konusunda uyarmış olmakla birlikte, daha sonraki gelişmeler nedeniyle, İran silahlı kuvvetlerinin hızlı tepki veren güçlerinin, sınır boyunca konuşlandırıldığını bildirmektedir.

İnternet sitesi, Karabağ’da savaşan teröristlerin varlığına atıfta bulunarak, ” Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinden, Karabağ çatışma bölgesinde savaşmaya gelen yüzlerce terör örgütü üyesi ve İran’ın kuzeybatı sınırına yönelik ateş yoğunluğu, Karabağ çatışmasında yabancı ülkelerin varlığını göstermekte olup, bu durum İran’ın gözünden kaçmamaktadır.

Tahran, Aras Nehri’nin kuzeyinde ve hatta İran’ın kuzeybatısında bulunan bazı illerinde Azerbaycan, Türkiye, İsrail ve teröristlerin katılımıyla şekillenen İran karşıtı koalisyonun arkasında neyin gizlenmiş olduğunu görerek, diplomasi çağrılarını eyleme dönüştüren ilk taraf olmuştur.

İran’ın diplomatik kurumları, Kafkasya’daki gerginliğin hafifletilmesi için defalarca çağrıda bulunmuş, ancak Azerbaycan güçleri Karabağ’da ilerledikçe, İran sınır bölgeleri bombalanmış ve endişelere neden olan terörist gruplar İran sınırına yerleştirilmiş olduğundan, İran’ın konumu çarpıcı biçimde değişmiş ve bunun sonucunda birliklerini o bölgede konuşlandırmıştır.

İran Silahlı Kuvvetleri komutanlığı son günlerde sınır bölgesini ziyaret ederek, bölgedeki güç dengesinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini ve herhangi bir tehdit veya istikrarsızlığın layık olduğu karşılığı alacağını, açıkça belirtmiştir.

Haber sitesinin aldığı güvenilir bilgilere göre, aralarında “Hakari”, “Büyük”, “Sarıcalı”, “Turabad” ve diğer grupların da bulunduğu, Türkiye’nin kontrolündeki bir dizi terör örgütü, İran silahlı kuvvetlerinin doğrudan hedefi ve kontrolü altındadır.

Öte yandan, İran silahlı kuvvetleri, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin üslerini izlemek için Azerbaycan tarafından uçurulan İHA’ları tam kontrol altında tutmakta olup, İsrail’in, tüm bunların kisvesi altında bölgeye sızmasına müsaade etmeyecektir.”

İranlı kaynağa göre Türkiye, Azerbaycan ve İsrail, teröristleri himaye ederek ve sözde Karabağ’ı kurtarmak için Aras Nehri’nin güney sınırında tehlikeli bir oyun başlatmış ve gelişmeler, İran’ın kuzeybatı sınırlarının, bu koalisyonun kısa ve uzun süreli senaryolarında var olduğunu göstermekte olduğundan dolayı, bu senaryoları durdurmak için gerekli tüm tedbirlerin Tahran’da görüşüldüğü belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu