Avusturya’da Türk asıllı gençlerin kilise bastığı iddia edildi; Avusturya Başbakanı “Tolerans göstermeyeceğiz” dedi

Avusturya basınında bir grup Türkiye asıllı gencin Viyana’da bir kiliseyi basıp içine zarar verdiği iddialarının ardından Başbakan Sebastian Kurz, ülkede “dini aşırıcılığa” tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.

Olayla ilgili haberi alıntılayan Kurz yaptığı Twitter paylaşımında, “Siyasal İslam ile kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz ve yanlış bir hoşgörü gösteremeyeceğiz” yazdı.

Paylaşımında Avusturya’daki bütün Hıristiyanların dinlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi gerektiğini ifade eden Kurz, polise de teşekkür etti.

Avusturya medyasında yer alan habere göre 30 ila 50 Türk genç Viyana’daki St. Anton von Padua katolik kilisesine girdi ve “Allahuekber” diye bağırarak sıraları tekmeledi.

T24