Ter-Petrosyan ve Kocharyan Moskova’ya gidiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ter-Petrosyan ve Kocharyan’ın Moskova’ya gitmek istedikleri, Artsakh’ın eski cumhurbaşkanları tarafından Paşinyan’a bildirildi.

“Medyadaki sorulara yanıt olarak, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ikinci ve üçüncü cumhurbaşkanları Arkadi Ğukasyan ve Bako Sahakyan’ın 20 Ekim’de Başbakan Nikol Paşinyan ile yaptıkları görüşmede, Ermenistan’ın birinci ve ikinci cumhurbaşkanları Levon Ter-Petrosyan ve Robert Koçaryan’ın, Dağlık Karabağ’la ilgili durumu Rus üst düzey temsilcileriyle görüşmek ve görüşmelerin sonucunda, Ermenistan hükümetine oluşmuş olan durumla ilgili kesin çözümler önermek amacıyla, Moskova’ya gitmek arzusunda olduklarını söylediklerini bildirmek isterim.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanları, olası ziyaretin sonuçlarının, Ermenistan ile Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin mevcut ve eski liderleriyle yapılacak toplantıda görüşülmesini önerdiler.

Ermenistan ve Artsakh’a yararlı olacak herhangi bir adımının önünde engel olamayacağını vurgulayan Başbakan Paşinyan, öneriyi kabul etti.

Bilgilerimize göre, eski cumhurbaşkanları henüz yola çıkmadılar.

Her halükarda, başbakan ve hükümet durumun çözümüyle ilgili önerilere açık olup, bu tür önerileri görüşmeyi asla reddetmeyeceklerdir”,- dedi Ermenistan Başbakanı Sözcüsü Mane Gevorgyan.

Ermenistan Kamu Radyosu