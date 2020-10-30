Ruhani’nin özel elçisi Yerevan’da – Ermenistan Kamu Radyosu

Ruhani’nin özel elçisi, Karabağ sorununun çözümü için İran programının ayrıntılarını sundu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Tahran’ın Karabağ sorununu çözme planının özünü yorumladı.

Karabağ sorunu, Rusya ve Türkiye’nin katılımıyla bölgesel düzeyde çözülebilir.

Açıklama, İran Cumhurbaşkanı Özel Elçisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arağçi’den geldi.

“İran’ın en önemli özelliği bölgesel bir yaklaşıma sahip olmasıdır, bu krizle, bölgesel yaklaşımla, bölgedeki etkili ülkelerin katılımıyla mücadele edebiliriz.

Doğal olarak Rusya, Türkiye gibi en önemli ülkelerden biridir”,- dedi Arağçi.

İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, Karabağ sorununun çözümünü görüştüğü Bakü, Moskova ve Erivan’ı ziyaret etti.

Ermenistan Kamu Radyosu