Operasyonlar sürüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Berdzor’dan Aras nehrine kadar olan çizgide bulunan mevzilerde belli bir oranda iyileştirmeler gerçekleşti

Martuni ve Askeran bölgesi köylerinin ormanlık bölgesinde sabotaj gruplarına yönelik askeri operasyonlar devam ediyor.

Güney kesimde, Berdzor’dan Araks kıyısına kadar askeri operasyonlar yapıldı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri belirli pozisyonları iyileştirmeyi başardı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan bugün brifingde konuştu.

Hovhannisyan, “Bugün çatışmalar bütün gün devam etti, ancak büyük bir yoğunlukta olmadı”,- dedi.

Buna göre Martuni ve Askeran bölgelerine bağlı köylerde, ormanlık bölgelerde sabotaj gruplarına yönelik askeri operasyonlar devam ediyor.

Bugün bu askeri operasyonlar Avetaranots ve Sğnakh köyünün bölgesinde gerçekleşti.

Hovhannisyan, sivil yerleşimlerin gün içinde bombalandığını söyledi.

Ağırlıklı olarak top ve füze kullanıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu