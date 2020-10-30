Karabağ’da kolay çözüm yok – Ermenistan Kamu Radyosu

Karabağ sorununun kolay çözümü yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bildirdiğine göre, “Dağlık Karabağ sorununun çözümünün ilk aşamasında çatışmaları durdurmak, müzakere masasına oturmak ve Minsk Grubu ile Rusya, ABD ve Fransa eş başkanları tarafından geliştirilen öneriler temelinde görüşmek gerekiyor.

Olay çok karmaşık olduğu için burada kolay bir çözüm yok.

Pozisyonumuz açık.

Ermenistan ile işbirliği içinde, Karabağ bölgesine belirli bir rejimin sağlanması şartıyla beş artı iki bölgenin Azerbaycan’a iade edilmesi hakkında konuşmak.

Bu uzun vadeli çözüm nedir veya nerededir?

Her iki tarafın da yararına olacak bir çıkar dengesi bulmadadır.

Hep saygı duyduğumuz Azerbaycan halkının yanı sıra, Ermenistan halkının ve Ermenistan devletinin çıkarlarını da dikkate almalıdır.

İnsanların kendilerini güvende hissetmeleri için, ancak aynı zamanda hem Azerbaycan’ın hem Ermenistan’ın ve Dağlık Karabağ’ın kendi etkin kalkınmasının temelini oluşturacak tüm yıkıcı fırsatları engelleyerek ve geliştirerek, etkili bölgesel kalkınma fırsatları yaratmak için.

Çatışma neden başladı?

Etnik çatışmalardan… ve o dönemdeki Sovyet liderliği halkın güvenliğini sağlamak için hiç bir etkili önlem almadı.

Ermeniler silaha sarıldı ve bunu kendi başlarına yaptı”,- dedi Putin.

Ermenistan Kamu Radyosu