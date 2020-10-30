Irakçi: İran önerisi, Bakü-Erivan arasındaki barış yolunu açabilir

Azerbaycan ve Moskova sonrası, Erivan’da temaslarda bulunan Irakçi, Erican girişinde, Bakü ve Moskova’da sıkı ve yararlı müzakereleri olduğunu ve Ermeni yetkililerle de barışa ulaşmak için müzakerelerde bulunacağını söyledi.

Irakçi, ‘’ Çok hassas bir zamandır ve hızlı bir şekilde barış için karar verilmeli ve bunun için bir yol açılmalıdır. Karabağ savaşındaki vefat sayıları artmakta ve bu üzücüdür. Bize göre İran hızlı şekilde barış yolunu açabilir. ‘’ dedi.

İran’ın iki ülke ile de komşu olduğunu ve her iki ülkeden de bazı vatandaşlarının İran’da yaşadığını ifade eden Irakçi, İran’ın tutumunun her zaman dengeli olduğunu söyledi.

Irakçi, İran’ın bu krizde uluslararası kurallar ve ilkelere bağlı olduğunu ifade ederek, İran’ın kapasitesi ve iyi niyetinin barış için kullanılabileceğini söyledi.

Irakçi, İran hedefinin bölgede kalıcı barış olduğunu ifade eden Irakçi, bunun başarılması temennisinde bulundu.

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IRNA