Belçikalı milletvekillerinden resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimine ziyaret

Dağlık Karabağ’daki uluslararası toplum tarafından tanınmayan Ermeni yönetimi, bölgeye gelen Belçikalı milletvekillerinin Ermeni yönetimi lideri Araik Arutyunyan ile görüştüğünü açıkladı.

Belçikalı bir grup milletvekili, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ihtilaf konusu olan ve silahlı çatışmanın yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesine gelerek Ermeni yönetimiyle görüştü.

Az sayıdaki Belçikalı milletvekili grubuna merkez sol partisi Hümanist Demokrat Merkezi’nden George Dalman başkanlık etti.

Dağlık Karabağ’ı daha önce Fransa parlamentosundan bir grup milletvekili ve Alman aşırı sağcı Almanya için Alternatif’ten (AfD) 4 milletvekili ziyaret etmişti.

Sputnik Türkiye