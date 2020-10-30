Amposta, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Katalan şehri Amposta, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı İspanya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasına göre, Katalan şehri Amposta, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı ve Türk-Azerbaycan saldırganlığını kınadı.
Լոյս ի լուսոյ
Katalan şehri Amposta, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı İspanya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasına göre, Katalan şehri Amposta, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı ve Türk-Azerbaycan saldırganlığını kınadı.
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