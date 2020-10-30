 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Amposta, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

2020-10-30

Katalan şehri Amposta, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı İspanya’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasına göre, Katalan şehri Amposta, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı ve Türk-Azerbaycan saldırganlığını kınadı.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yorumlar kapatıldı.