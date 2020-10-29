Türkiye’deki ekonomik şoklar beklenenden daha güçlü olacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk Merkez Bankası, bu yıl Türk parasının rekor düşüşü karşısında hükümete kıyasla enflasyon için daha kasvetli tahminler yaptı.

Bloomberg bu konuda yazıyor.

Makale, Türk yetkililerin yakın gelecekte ülkedeki enflasyonu kontrol altına almak için gerekli tüm adımları atabileceklerini öngördüklerini, ancak Türk parasının aşırı derecede değer kaybetmesi ve özellikle jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların çeşitli Türkiye’nin çatışmalara dahil olmasıyla yatırım yapmaktan kaçınıyorlar ki bu da Türkiye ekonomisini ciddi anlamda etkiliyor.

Merkez bankalarının kur devalüasyonunu önlemek için parasal ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir politika izledikleri, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını takiben Merkez Bankası’nın ekonomiyi istikrara kavuşturacak faiz hedeflerini yükseltmediği kaydedildi.

“Enflasyon hedeflerine yönelik faiz oranlarının yükseltilmesi Türkiye’de enflasyona yol açacak ve bu da tüketici sepetinin azalmasına yol açacaktır.

Makalede, “Bu süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korktuğu siyasi istikrarsızlığa yol açabilir” denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu