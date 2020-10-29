Türk medyası Kremlin’in resmi açıklamasından işine gelmeyen ifadelerini kaldırdı

27 Ekim akşam saatlerinde Kremlin’in resmi sitesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arasında geçen telefon görüşmesinin metni yayınladı.

Telefon görüşmesi sırasında Vladimir Putin Karabağ’da devam eden askeri operasyonlar ve Yakın Doğu’dan getirilen teröristlerin dahil olmasından dolayı Rusya’nın endişelerini dile getiriyor.

Fakat Türk medyası, özellikle ‘Hürriyet’ haber sitesi metnin bu kısmını gözrmezden geldi.

Kremlin’in sunduğu belgede Rusya’nın Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden savaştan ve Yakın Doğu’dan bölgeye gönderilen teröristlerin artan sayısından endişe ettiği yazılıyor.

Halbuki Türk medyasında ‘Yakın Doğu’dan getirilen teröristlerle ilgili’ Rusya’nın endişesini ifade eden kısmına kasten yer verilmedi.

ERMENİ HABER AJANSI