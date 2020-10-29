İran’dan Karabağ programı – Ermenistan Kamu Radyosu

İran, Dağlık Karabağ sorununun “kalıcı çözümü” için bir program geliştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, parlamentonun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi’nde Dağlık Karabağ’daki gelişmelerle ilgili bir görüşmeye katıldı.

IRNA tarafından bildirildiği üzere Zarif toplantıda şunları söyledi:

“Ülkenin üst düzey yetkililerine göre İslam Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ sorununun kalıcı çözümü için bugün veya yarın sunulacak bir program geliştirdi.

Bunu daha sonra Moskova ve Erivan’da izleyeceğiz.

Endişemiz, bu bölgede teröristlerin varlığıdır.

Bu bağlamda, bunun İslam Cumhuriyeti için kabul edilemez olduğunu açıkça ortaya koyduk.”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arağçi, İran’ın Dağlık Karabağ sorununu çözme girişimini desteklemek amacıyla Bakü, Moskova, Erivan ve Ankara’yı ziyaret edecek.

Ermenistan Kamu Radyosu