Azerbaycan’a yeni bir parti terörist geldi – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan’a yeni bir parti paralı asker geldi. Türkiye yeni paralı asker toplama konusunda zorlanıyor

Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, Karabağ’daki savaşta 200’den fazla Suriyeli paralı askerin öldürüldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi (SOHR) tarafından sağlanan bilgilere göre, Dağlık Karabağ’a karşı savaşta yer almak için 300 Suriyeli teröristten oluşan yeni bir grup Azerbaycan’a geldi.

Azerbaycan tarafından savaşan toplam militan sayısının en az 2.350 olduğu belirtiliyor.

Bunlardan 215’i öldürülmüş, 320’si ise, parayı iade etmek şartıyla geri dönmüştür.

“Paralı askerlerin çoğu Dağlık Karabağ’a gitmeyi reddettiği için, Türkiye, teröristleri işe almakta sorunlar yaşıyor.

Bu durum ise, iki faktöre bağlıdır: büyük kayıplar ve öldürülme olasılığı.

Merkez, “Ayrıca, paralı askerlerin çoğu, Azerilerin Sünni değil, Şiiler olduğunu artık biliyor”,- demektedir.

Aynı zamanda, son günlerde Azerbaycan tarafında en az 29 çetecinin öldürüldüğü bilgisi var.

Bunlardan 15’inin cenazesi Suriye’ye götürülmüştür.

Ayrrıca, Eylül sonundan bu yana Dağlık Karabağ’da en az 217 militanın öldürüldüğü, 138 kişinin cenazesinin yakınlarına teslim edildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, “Firkat al-Hamza” grubunun komutanlarından Adel el-Shahir de, Artsakh’ta öldürülmüştü.

Ermenistan Kamu Radyosu