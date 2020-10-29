Azerbaycan Ermenistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirildi, Ermenistan yalanladı

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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait iki Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan’a ait iki Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan ise yalanlama geldi. Çatışmalarda ölen 30 Ermeni askeri ve iki kişi Ermenistan’a iade edildi Öta yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve iki yaşlı şahsın Ermenistan’a iade edildiğini bildirdi. Hacıyev, Ermenistan’ın daha önce cesetlerini almak istemediğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun girişimleri sonucu iadenin gerçekleştiğini belirtti. Hacıyev, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’ya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür etti. Euronews