Azerbaycan ofisinin Karabağ paylaşımları ardından Ermenilerden McDonalds’ı boykot çağrısı

Ermeniler sosyal medyada, McDonalds’ın Azerbaycan restoranlarının resmi Instagram hesabında Karabağ’a ilişkin yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Daha sonra silinen Instagram paylaşımlarında, ‘Karabağ Azerbaycan’dır’, ‘Bayrağımız Azerbaycan topraklarının tamamında dalgalansın’ gibi ifadeler yer alıyordu.

Söz konusu paylaşımlara tepki gösterenlerden birisi, System of a Down grubunun vokalisti Serj Takian’dı. Takian Twitter açıklamasında, McDonalds’ın Azerbaycan ofisinin paylaşımları için ‘mide bulandırıcı’ dedi.

Disgusting. Time for @McDonalds to take away their franchise in Azerbaijan. Let’s get on this people!! https://t.co/G0B5RXKlFF — Serj Tankian (@serjtankian) October 27, 2020

​“McDonalds’ın Azerbaycan’daki lokantalarını kapatma vakti geldi” ifadelerini kullanan Takian, herkesi de restoran zincirine baskı yapmaya çağırdı.

I am shocked! Is @McDonalds

really ready to bid farewell to nothing short of a million+ patrons worldwide over some unwise nationalist local staff, who apparently support military aggression & war crimes committed by their state, as documented by Amnesty & HumanRightsWatch? — The Grigoryan (@TheGrigoryan) October 27, 2020

​Instagram’daki paylaşımların, McDonalds’ın küresel kurallarına aykırı olmaları nedeniyle daha sonradan silindiği tahmin ediliyor.

Don’t worry, they roughly violated @McDonalds global rules. They already deleted that post from.instagram when they realised their stubidity. pic.twitter.com/pFETdvRIra — Liliane (@LilianeLilit) October 27, 2020

​Uluslararası hukuka göre Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilinse Ermeni ayrılıkçı güçlerin denetiminde. Karabağ’da dönem dönem gerilim tırmansa da eylül sonundan beri devam eden şiddette çatışmalar yıllardır görülmemişti.

Sputnik Türkiye