F-16’larla ilgili: “Çok kanıtımız var” – Ermenistan Kamu Radyosu

Hovannisian, F-16’lar ve Aliyev’in tehdidi ile ilgili: “Çok kanıtımız var”

Ermeni tarafında, belirli savaş manevralarında kullanılan füzeler de dâhil olmak üzere F-16’lar ve yüksek hassasiyetli füzelerin nasıl kullanıldığına dair kanıtlar var.

Brifing sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açık tehdidine atıfta bulunan Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, “Azerbaycan’ın tehditlerine şaşırmadık ve korkmuyoruz” dedi.

Aliyev bugün kendilerine dışarıdan saldırılırsa F-16’ları göreceklerini söylemekle birlikte, Türk F-16’larının Ermeni tarafına karşı kullanıldığını bir kez daha reddetti.

“Yaklaşık bir aydır Azerbaycan’ın tehditlerini ve eylemlerini görüyoruz”,- dedi Hovhannisyan.

Ünlü Amerikan bloglarından birinin dün Azerbaycan’daki bir havalimanında park etmiş Türk F-16’larının Amerikan uydu fotoğraflarını yayınladığını belirtti.

“Bu yeterli kanıttır, ancak F-16’ların nasıl kullanıldığı, yüksek hassasiyetli füzeler ve belirli muharebe sorunlarını çözen füzeler hakkında elimizde çok sayıda kanıt ve bilgimiz var.

Öyle ki, Ermeni tarafının kanıta ihtiyacı yok”,- dedi.

Hovhannisyan, Ermeni İHA’larına atıfta bulunarak, kullanımlarının çok fazla olmadığını, ancak belli oranda rollerinin olduğunu, Ermeni zihninin bu yönde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu