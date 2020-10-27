Azerbaycan’ı ateşkese uymamaya iten, Türkiye’dir – Ermenistan Kamu Radyosu

Milletvekiline göre, Türkiye Azerbaycan’ı, ateşkesi gözetmemeye aktif olarak teşvik ediyor

Ermenistan Ulusal Meclisi’nin “Adımım” fraksiyonu üyesi, Azerbaycan uzmanı Tatev Hayrapetyan’a göre Türkiye, Azerbaycan’ı Artsakh’a karşı savaşta ateşkesi gözetmemeye aktif olarak teşvik ediyor.

Hayrapetyan, “Armenpress” ile yaptığı sohbette, Türkiye’nin bu savaşta kendine göre hedefleri olduğundan bahsetti.

“Tabii ki Türkiye’nin etkisi çok büyük.

Türkiye, bu çatışmaya dâhil olarak ve Azerbaycan’ı cesaretlendirerek, kendi amaç ve hedeflerine sahiptir.

Yine de Aliyev’in dün ve bugün yaptığı konuşmaları, Azerbaycan’ın ateşkesi devam ettirmeyeceğini kanıtladı ve bunların hepsi Türkiye tarafından aktif olarak teşvik edildi.

Erdoğan’ın pervasız açıklamaları, örneğin olası ABD yaptırımlarına yanıt olarak, diğer benzer açıklamalar Türkiye’nin de kendi hedeflerini belirlediğini kanıtlıyor.

Bu iki ülke, pervasız yaklaşımları, istikrar bozucu faaliyetleri ve açıklamalarıyla uluslar arası topluma ve büyük devletlere, çok sayıda sorun yaratmaktadır”, – dedi Hayrapetyan.

Azerbaycan ordusunda savaşan Türk askerlerinin, ortaya çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak için, Türkiye’nin insani ateşkesin tesisini engelleyip engellemediğine değinen milletvekili, bunun da bir sebep olabileceğini, ancak asıl amacın farklı olduğunu kaydetti.

“Türkiye’nin hedefinin Sünik ve ardından Meğri üzerinden Nahçıvan’a katılmak olacağına derinden inanıyorum”,- dedi milletvekili.

Tatik Hayrapetyan, Azerbaycan ve Türkiye’nin, ateşkese riayet etmeyerek, AGİT Minsk Grubu eş başkanlığını hakir görmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

“‘Türkiye ve Azerbaycan’ın, herkese karşı çıkmaya hazır olduklarını göstermeye çalışarak, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerin ve AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının çabalarını zayıflatmaya çalıştıklarına inanıyorum.

Bunun gerçek yanıtı, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve Azerbaycan’ın saldırganlığının dizginlenmesi yolunda Artsakh’ın bağımsızlığının, tek olası güvence olarak tanınması olmalıdır”,- dedi Tatevik Hayrapetyan.

Ermenistan Kamu Radyosu