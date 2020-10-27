ABD’li Ermeni Gençler, Karabağ için açlık grevine girdi

ABD Ermeni Gençlik Federasyonu üyeleri, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) Ermenilere karşı Türk–Azeri saldırılarına dünya tarafından verilen yetersiz tepki nedeniyle açlık grevine başladı. Prıotestocuların temel talebi, Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınası, ayrıca Türkiye ile Azerbaycan’a karşı yaptırımların uygulanmasıdır.

Açlık grevini başlatmadan önce Ermeni toplum üyeleri, ABD’de Azerbaycan Konsolosluğunun bulunduğu binaya doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Açlık grevine giren Ermeni gençlerin, Artsakh’ın bağımsızlığı tanınıncaya ve Türkiye ile Azerbaycan’a karşı yaptırımlar uygulanıncaya kadar mücadele vermekte kararlı olduğu belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. Tam bir ay boyunca devam eden şiddetli çatışmalar kapsamında Azerbaycan tarafından 6.674, Ermeni tarafından 974 askerin öldüğü bildirildi. Artsakh ve hatta Ermensitan’ın sivil yerleşim yerlerinin de sık sık hedef alındığı çatışmalarda Artsakh’ta 40 sivil vatandaş yaşamını yitirdi, 120 sivil de yaralandı. Azebaycan silahlı kuvvetlerinin saldırılarında yabancı ve yerli birçok gazeteci de zarar gördü.

ERMENİ HABER AJANSI