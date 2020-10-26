The Guardian: Tartışmayı sürdürmek Erdoğan’ın da Macron’un da işine geliyor

‘ERDOĞAN SÜNNİ HAREKETİNİN LİDERİ OLMAK İSTİYOR’

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour’un imzasını taşıyan makalede şu ifadeler kullanıldı: “Her iki cumhurbaşkanın da tartışmayı sürdürmek için iç siyasi nedenleri var. Macron’un en az sağdaki muhalifleri kadar İslami aşırılığa meydan okuyabileceğini göstermesi gerekiyor. Erdoğan da ülkesinde kamuoyu baskısı altında ve giderek kendisini İslam dünyasında Sünni hareketin lideri olarak sunmaya çalışıyor.”

‘LİBYA, SURİYE VE KARABAĞ’DA ANLAŞAMIYORLAR’

Haberde, NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarından Libya’ya, Suriye’den Dağlık-Karabağ’a birçok konuda ihtilaflı oldukları hatırlatılıyor. Wintour’un hatırlattığı bir diğer nokta da, Erdoğan’ın, “Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Onun Kürtleri katletmesine ve Avrupa’yı tehdit etmesine izin mi vereceğiz?” diyen Fransız Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulunması.

Makalede, “Ankara’yı özellikle öfkelendiren, Macron’un Fransa’nın laik değerlerini radikal İslam’a karşı korumak için bir kampanya başlatması. Sınıfında Muhammed Peygamber’in karikatürünü gösteren bir öğretmenin öldürülmesi bu tartışmayı yeniden canlandırdı” ifadeleri kullanılıyor. (BBC Türkçe)

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