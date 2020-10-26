Ermeni halkının hiçbir koşulda teslim olmayacaktır – Ermenistan Kamu Radyosu

Acılı tavizlere bile hazırız, fakat teslim olmaya değil.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ sorununun çözülmesine izin vermeyen en önemli soruna değindi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni halkının acılı tavizlere hazır olduğunu düşünüyor.

“Lakin Ermeni halkının teslim olmaya hazır olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor.

Ermeni halkının hiçbir koşulda buna hazır olmadığını düşünüyorum.

Sınırlı kaynaklarımız söz konusu olduğunda imkânsız görünse de, direnmek ve haklarımızı korumak için koşullar bulmalıyız”,- dedi Paşinyan.

Paşinyan’a göre çıkarlarımızı koruyabilmek için kaynak bulmaya çalışmalıyız ki, Azerbaycan’ın talebi, Karabağ’ın teslim olması değil, uzlaşması olsun.

Başbakan, Karabağ sorununun çözülmesine izin vermeyen en önemli sorunun bu olduğunu, Azerbaycan’ın o zaman da, şimdi de uzlaşmaya hazır olmadığını kaydetti.

Paşinyan’a göre, şu anın gerçekten çok önemli bir an olduğunu anlamalıyız ve hiçbirimiz Ermenistan’ın içinde veya dışında bu sorunu çözecek güçler olabileceğini umamayız.

“Hepimiz ayağa kalkmaya hazır olmalıyız, ancak bu uzlaşmaya hazır olmadığımız anlamına gelmez.

Durmazsak, artık kaçacak yer kalmayacak!

Çıkarlarımızın eşiğindeyiz”,- dedi Başbakan.

Ermenistan Kamu Radyosu