Donald Trump ne ima etti? – Ermenistan Kamu Radyosu

Donald Trump ne ima etti?

Donald Trump, ABD’nin Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyabileceğini ima etti.

Ermenistan Ulusal Meclisi’nin “Adımım” grubu başkanı Lilit Makunts’un yazdığına göre, bugün New Hampshire’da Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyabileceğini ima etti.

Donald Trump bugün New Hampshire’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyabileceğini ima etti. Aşağıda Trump’ın bugünkü konuşmasından bir alıntı var.

“Burada Ermenistan var, Ermenilere bakın.

Harika insanlar, ateşli savaşçılar ve biliyor musunuz, onlara yardım etmek için bir şeyler yapacağız.

Zor günler yaşıyorlar, ama ben dün Ohio’daydım, Ohio’da bayrakları ruhlarında dalgalandıran harika bir grup Ermeni ile tanıştık.

Yaşadıkları sorunlar, ölümler, savaşlar (Karabağ anlamında), hepsi çözülecek.

Çözümün kolay olacağını düşünüyorum.

Geri dönün ve halkınıza, sorunun çözüleceğini söyleyin.

Ne yaptığını biliyorsan, Sırbistan’daki Kosova örneğinde olduğu gibi her şey kolaydır.

Kosova ile yaptık, beni anlayabiliyor musunuz?”

Ermenistan Kamu Radyosu