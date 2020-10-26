“Bu zor zamanlarda senin için dua ediyorum.” Mel Gibson Ermenileri destekledi (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

“Bu zor zamanlarda senin için dua ediyorum.” Mel Gibson Ermenileri destekledi (video)

Hollywood oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Artsakh’taki savaşla ilgili bir mesaj göndererek, tüm Ermeniler için ve çatışmaya barışçıl bir çözüm için dua ettiğini belirtti.

RTVI, Artsakh’daki savaş hakkındaki görüşünü yayınladı.

Ermeni Artsakh’taki çatışmanın son zamanlarda tırmanışını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok Ermeni arkadaşım var ve çektikleri acıları ve sevdiklerini kaybetmelerini anlatıyorlar.

Ermeni milletine çok büyük saygı duyuyorum.

Muazzam zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldı.

Senin ve benim bildiğimiz gibi, bu insanların yetenekleri sınırsız.

Ermenistan Kamu Radyosu