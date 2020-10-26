Aliyev’den Türk F-16’ları ültimatomu: Müdahale olursa havada göreceksiniz

DUVAR – Bakü ile Erivan arasında ABD’nin arabulucluğunda sağlanan üçüncü ateşkes bu sabah karşılıklı ihlal suçlamalarıyla yürürlüğe girerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi. “Türk F-16’ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar” diyen Aliyev, “Eğer Azerbaycan’a dış müdahale olursa, Türk F-16’larını semada göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

‘ERMENİSTAN’A SİLAH GÖNDERİYORLAR’

Aliyev, “Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün ABD’nin arabuluculuğunda, bu sabah yerel saatle 08.00’de yürürlüğe giren ‘insani ateşkes’, yine ihlal suçlamalarıyla başladı. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunu Terter ve Laçin bölgelerinde ateş açmakla suçladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de, ateşkese uyacaklarını söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a tepki göstermiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ermenistan Başbakanı yine yalan söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ise suçlamaları reddedmiş, Azeri güçlerinin temas hattının kuzeydoğusunda Ermeni güçlerinin bulunduğu askeri noktalara roket saldırısı düzenlediğini savunmuştu.

Tarafların insani ateşkeste anlaştığı haberi, dün gece ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuş, ABD Başkanı Donald Trump da Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etmişti. (DIŞ HABERLER)

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