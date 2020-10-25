Dağlık Karabağ çatışmaları sürüyor; Aliyev’den şartlı ateşkes çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Bakü’nün “Dağlık Karabağ’da ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu” söyledi. Fox News televizyonuna konuşan Aliyev, “Bunu defalarca söyledim. Bugün dahi ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa’nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli” diye konuştu.

Öte yandan Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Dağlık Karabağ’da çatışmalar süresince Ermenistan’a ait 6 adet S-300 hava savunma sistemini imha ettiklerini belirtti. Aliyev, İHA’ları sivillere karşı kullanmadıklarını da ileri sürdü.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yayımladığı açıklamada “24 Ekim gün boyunca ve 25 Ekim’e bağlayan gece Ağdere, Hocavend, Füzuli, Hadrut, Kubadlı ve Laçın yönlerinde değişen yoğunlukta çatışmalar devam etti. Düşman, Azerbaycan ordusunun savunma pozisyonlarına hafif silahlardan, tanklardan, havan ve toplardan ateş etti” dedi.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi de dün yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusunun gece çeşitli yerleşimleri ve tarım arazilerini hedef aldığını, topçu atışlarının Martuni ve Askeran bölgelerindeki birkaç köye yapıldığını, fakat siviller arasında can kaybı olmadığını belirtti.

“90 BİN KARABAĞLI GÖÇ ETTİ”

Agos’un haberine göre, Karabağ İnsan Hakları Savunucusu Artak Begleryan ise yaptığı açıklamada yaklaşık 90 bin Karabağlı’nın evlerini terketmek zorunda kaldığını söyledi. Begleryan’a göre gerek Karabağ içinde başka yerlere taşınanlar gerekse Ermenistan’a gidenler, Karabağ nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi