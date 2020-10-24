Türkiye’de bir korku havası var – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’de bir korku havası var

Türkiye’de bir korku havası var. Lokmagözyan, Ermeni toplumuna yönelik saldırıları göz ardı etmiyor

Artsakh ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı saldırıların arka planında, Türkiye’deki Ermenilere yönelik nefret söylemi ve tehditler yoğunlaştı.

Türkolog, çevirmen Tiran Lokmagözyan’a göre, Türkiye’deki Ermeni toplumu her zaman baskı altındadır, ancak bu günlerde Karabağ sorunu ile bağlantılı olarak baskı yoğunlaşmıştır.

“Her seferinde böyle bir durumda Türkiye’de yaşayan azınlıklar, özellikle Ermeniler bilhassa da Ermenistan’la ilgili bir mesele olduğunda, kendilerini bir korku havasında buluyorlar.

Bugünlerde Ermeni toplumuna yönelik saldırıları göz ardı etmiyorum”,- dedi Lokmagözyan.

Lokmagözyan’a göre, Türkiye’deki Ermeniler çok dikkatli olmak zorunda.

Bugün Türkiye Millet Meclisi Ermeni üyesi Garo Paylan’ın, Azerbaycan’ın Artsakh ve Ermenistan’ın karşı başlattığı saldırıların arka planında, Türkiye’de nefret söyleminin ve Ermenilere yönelik tehditlerin yoğunlaştığını söylediğini belirtmek gerekir.

Paylan, Türkiye’nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ülkede “normal bir nefret atmosferi” yarattığını vurguladı.

“Böyle bir ortamda Hrant Dink’i kaybettik.

Yalnızca barış ortamı ve demokratik bir Türkiye güvenliğimi sağlayabilir, aksi takdirde hiçbirimiz güvende olmayacağız”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu