NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Sarkisyan’a Türkiye’nin değerli bir müttefik olduğunu ilettim

NATO Savunma Bakanları toplantısının ilk günü sona erdi. Bakanlar Almanya’daki Rammstein NATO üssünde bir ‘NATO Uzay Kontrol Merkezi’ kurulması kararı aldı. Tüm üyelerin uzay, uydu ve telekomikasyon kapasiteleri ve aktivitelerinin NATO görevlerine destek olması amacıyla iş birliği ve uyumu hedefleniyor. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz konusunda verimli bir görüş alış-verişi yapıldığını ve tansiyonun düşürülmesi için girişimlerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bölgede yaşanacak bir askeri gerilim sırasında can kaybını önlemek sadece oradaki gemi kaptanları veya savaş pilotlarının sorumluluğu olarak düşünülemez. Tüm bu yük onların omuzlarına bindirilemez. Bu sorumluluğun burada politik seviyede bizlerce alınması lazım. Kurduğumuz kırmızı hat ve ayrıştırma mekanizması ile önemli bir alan sağladık. Tüm üyelerimiz de bu girişimi destekliyor.” “Azerbaycan lideri ile de görüşmeye hazırım” Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına da değinen Stoltenberg kendisini ziyaret eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a her iki tarafın da gerilimi düşüren adımlar atması gerektiğini söylediğini belirterek şöyle konuştu: “Her iki ülke de NATO’nun ortaklarıdır dolayısıyla Brüksel’e gelip beni ziyaret etmek isteyen Ermenistan Cumhurbaşkanı’nıyla elbette görüştüm, Azerbaycan’ın lideri gelmek isterse onunla da görüşürüm. Sayın Sarkisyan’a Türkiye’nin bizim için değerli bir müttefik olduğunu ilettim. Tarafların bu çatışmada sivillerin hedef alınıyor olmasının bizi ne kadar endişelendirdiğini de dile getirdim. Dolayısıyla her iki tarafa da sağduyulu hareket etme ve tansiyonu düşürerek ateşkes oluşturma çağrısı yapıyoruz. Bu meselenin siyasi yollarla bir çözümü olmak zorunda.” “Dağlık Karabağ’da tek yol siyasi çözüm” Stoltenberg’e Paşinyan’ın Ermeni halkına yaptığı “Siyasi çözüm mümkün değil, cepheye gönüllü olun” çağrısı hatırlatıldığında ise Stoltenberg şu cevabı verdi: “Evet durum çok ciddi ve tüm NATO müttefikleri bu konuda çok endişeli. Ancak NATO bu çatışmanın bir tarafı değil ve müdahil değil. Ben siyasi çözüm kolay olacak demiyorum ama ileri doğru gitmek için de bundan başka bir çözüm yok. Mutlaka her iki tarafın da saygı duyup uyacağı bir ateşkes olmalı. Türkiye de bu bölgedeki etkisini tansiyonu düşürmek için kullanmalıdır.” Suriye’deki gözlem noktasından çekilme adımını NATO nasıl değerlendiriyor? Türkiye’nin İdlib’in güneyindeki Morik’te bulunan ve bir yılı aşkın süredir etrafındaki bölgeler Suriye ordusunun kontrolüne geçen 9 numaralı gözlem noktasından askerlerini çekmeye başlamasını nasıl değerlendirdiği ve Ankara’nın bu konuda NATO’ya bilgi verip vermediği sorulan Stoltenberg bu soruya detaylı bir cevap vermeyerek kısaca NATO’nun Suriye’de bulunmadığını söylemekle yetindi. Euronews