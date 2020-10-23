Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın yerleşim bölgelerinde defalarca yaygın olarak yasaklanmış misket mühimmatı kullandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın yerleşim bölgelerinde defalarca yasaklanmış misket bombası kullandı. Bu, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Artsakh’daki soruşturmanın sonuçlarını özetleyerek bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ekim 2020’de Dağlık Karabağ hakkında yapılan bir soruşturma sırasında Azerbaycan tarafından kullanılan dört misket bombası vakasını belgeledi.

“Özellikle yerleşim alanlarında misket bombası kullanımının devam etmesi, sivil nüfusun güvenliğinin ihmal edildiğini gösteriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü silah bölümü müdürü ve Misket Mühimmat Koalisyonu başkanı Stephen Gus, “mısketli mühimmat, özellikle şehirlerde, siviller için öngörülemeyen, kabul edilemez tehlike nedeniyle hiçbir koşulda kimse tarafından kullanılmamalıdır,” dedi.

Dağlık Karabağ ihtilafı sırasında İnsan Hakları İzleme Örgütü, çatışmanın tüm taraflarının, silahlı kuvvetlerin askerler ve siviller arasında ayrım yapmasını gerektiren uluslararası insani hukuka, sivil nesnelerden askeri nesneler olarak ayrılmasını gerektiren uluslararası insancıl hukuka bağlı olup olmadığını inceler.

Belirli bir meşru askeri hedefi hedef alamayacak bir savaş yöntemi veya araçları kullanan saldırılar yasaktır.

İnsan Hakları İzleme Örgütü defalarca Azerbaycan hükümetinden yerinde soruşturma yapmak için izin istedi, ancak henüz izin verilmedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, patlayan roket, roket ve cephane kalıntılarının yanı sıra Stepanakert’in çeşitli yerlerinde patlamamış mühimmatları inceledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca patlamadan sonra Hadrut’taki roket ve cephanenin yanı sıra patlamamış mühimmatın fotoğraflarını da inceledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü saldırılara tanık olan altı kişiyle görüştü.

Stepanakert sakinleri İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne, misket bombası kullanılarak gerçekleştirilen saldırıların, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ofisine 200 metreden daha uzak olmayan bir yerleşim bölgesinde başladığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, merkezi New York’ta bulunan uluslararası bir sivil toplum örgütüdür.

Ermenistan Kamu Radyosu