Rus çıkarma harekâtı olasılığı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Devlet Duması, Dağlık Karabağ bölgesinde bir Rus çıkarma harekâtı olasılığını açıkladı

Devlet Duması BDT Komitesi Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki duruma yanıt vermesi için seçeneklerden birinin, bir çıkarma operasyonu olabileceğini göz ardı etmedi.

Zatulin, “RIA-Novosti”nin belirttiğine göre, bölgedeki barışın Azerbaycan ve Türkiye tarafından bozulduğunu, bu nedenle “Sovyet sonrası alanda hangi ülkenin lider kaldığının” hatırlatılması gerektiğini kaydetti.

Aynı zamanda, Moskova’nın nasıl hareket etmesi gerektiğinden henüz emin olmadığını kabul etmekle birlikte, olası seçeneklerden biri olarak çıkarma operasyonundan bahsetti.

“Ermenistan’ın askeri potansiyelinin gözle görülür bir şekilde güçlenmesi şeklinde.

Dağlık Karabağ’ın değil, Ermeni bölgesinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması gereği nedeniyle, ancak Ermenistan’ın BDT’ye başvurması şeklinde bir çıkarma operasyonu yoluyla.

Hava ablukasını açarak.

Gerektiğinde kendi hava sahası üzerinden Ermenistan’a gerekli kuvvetlerin ve araçların gönderilmesinin sakince kabul etmesi gerektiğini Gürcistan’a açıkça açıklamalıyız.

Bu karar, Rusya’yı, Gürcistan’ı ve diğer herkesi etkileyecek olan militanların Kafkasya’ya yayılmasıyla ilgili olduğu için zorunludur.

O bölgedeki soykırımı tarihsel olarak hatırlayan büyük Ermeni nüfusu kitlesine yönelik bir tehdit var.

Bizim bazı adımlar atmamız gerekiyor”,- dedi Konstantin Zatulin.

Rusya’nın, “kendi hava sahası üzerinden Ermenistan’a gerekli kuvvet ve kaynakların gönderileceğini” Gürcistan’a açıklaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu