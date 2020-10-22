Azerbaycan ve Türkiye’ye itidal çağrısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye’yi ateşkes sağlama çabalarını engellemeye son vermeye çağırdı

“Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümünü reddeden Azerbaycan ve Türkiye’nin tutumunu, Ermeni tarafının bir yaklaşımı olarak sunmaya çalışılan manipülatif bir açıklama yaptı.

Türkiye hamiliğindeki Azerbaycan’ın, teröristlerin doğrudan katılımıyla Artsakh halkına karşı gerçekleştirdiği askeri saldırı, ilk günden itibaren çok sayıda uluslararası insani hukuk ihlali ve savaş suçları eşliğinde, Artsakh’ın yerli halkının imhasını amaçlamaktadır.

Bu eylemler, Artsakh halkının tam güvenliğini sağlamayı zorunlu kılmaktadır.

Ermenistan, AGİT Minsk Grubu eş başkanları tarafından 10-17 Ekim tarihlerinde kabul edilen ateşkes anlaşmalarının koşulsuz uygulanmasını sürekli olarak desteklemektedir.

Çatışmanın askeri çözümünü dışlama konumundan ayrılarak, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası yetkiye sahip AGİT Minsk Grubu eş başkanlığı çerçevesinde münhasıran barışçıl yollarla çözülebileceğini bir kez daha vurguluyoruz.

Azerbaycan’a ve hamisi Türkiye’ye, uluslararası toplumunun kontrol edilebilir bir ateşkes tesis etme çabalarını baltalamaya ve bu geleneksel politikalarının suçunu Ermeni tarafına atfetmekten vazgeçme çağrısında bulunuyoruz”,- denmektedir, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında.

Ermenistan Kamu Radyosu