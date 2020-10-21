Papa’dan Katolik Kilisesi’ne ters açıklama: Eşcinsel çiftlerin aile olma hakkı var, medeni birliktelik yasası lazım

Mart 2013’te Papa seçilmesinden beri lideri olduğu Katolik Kilisesi’nin resmi tutumuyla çelişen açıklama ve hatta icraatlarıyla dikkat çeken Francis, Temmuz 2013’te “Bir insan eşcinselse, tanrıyı arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayabileyim” demesiyle açtığı çığırı ilerletiyor.

Çarşamba günü Roma Film Festivali’nde prömiyeri yapılan bir belgeselde Papa Francis’in sarf ettiği sözler, Katolik Kilisesi’nin eşcinsellere ve eşcinsel evliliklere karşıt tutumundan tümüyle kopuş anlamına geldi.

Eşcinsel çiftler için medeni birlikteliğe destek açıklayan Francis, eşcinsellerin tanrının çocukları olduğunu ve aile kurma hakkının bulunduğunu söyledi.

“Bu yüzden kimse dışlanmamalı ya da perişan edilmemeli” ifadesini kullanan Papa, LGBT+ bireylerin bir aile içinde olabilmesi için medeni birliktelik yasası çıkarılması çağrısı yaptı:

“Bir medeni birliktelik yasası oluşturmamız lazım. Bu şekilde yasal olarak korunurlar. Ben bu hakkı savunageldim.”

Bazı ülkelerde medeni birliktelik, eşcinsel çiftler için resmi nikahın yerini ikame edecek şekilde kullanılıyor ve evli heteroseksüel çiftlerle aynı ya da benzer haklar getiriyor.

Sputnik Türkiye