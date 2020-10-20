Kral Aşot’un Haç’ı Artsakh’ta – Ermenistan Kamu Radyosu

İçine Mesih’in Haçının kutsal kalıntılarının yerleştirildiği, Kral Aşot Yerkat’ın Ermeni Ordusu Haçı, Artsakh’a getirildi.

Artsakh Episkoposluğu Başepiskoposu Pargev Martirosyan’ın, Facebook sayfasında yazdığına göre, Mesih’in Haçının kutsal kalıntılarının yerleştirildiği, Kral Aşot Yerkat’ın Ermeni Ordusu Haçı, Katolikosun kutsaması ile Artsakh’a getirildi.

“Bugün saat 10.00’da Başpiskopos Pargev Martirosyan, bu Haç ve rahiplerle birlikte, alay komutanlarının katılımıyla, Ermeni dünyasının dört bir köşesini ve Ermeni Ordusunu barış ve Ermenistan’ın zaferi için kutsadı”,- denmektedir yazıda.

Ermenistan Kamu Radyosu