L’Arménie et l’Azerbaïdjan se déclarent prêts à aborder des discussions de paix autour de l’Artsakh à Moscou

L’agence de presse russe TASS vient d’informer que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azéri Ilham Aliev ont affirmé qu’ils étaient prêts à une rencontre à Moscou autour du règlement négocié du conflit de l’Artsakh. Nikol Pachinian répondant à l’agence TASS a affirmé qu’il était prêt à cette rencontre à Moscou, l’Arménie ayant toujours privilégié le dialogue et le règlement pacifique du conflit du Haut Karabagh. Il affirma qu’il n’y a pas de négociations sans concessions mutuelles et la garantie de la sécurité physique de la population arménienne de l’Artsakh. De son côté le président azéri Ilham Aliev s’est également déclaré à débuter à Moscou ou ailleurs ces négociations.

Krikor Amirzayan

https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=70364&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter