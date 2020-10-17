“Sınırlarımızı dokunulmaz tutan gençlere gidiyorum.” Tavuş Episkoposluğu’nun Başrahibi Artsakh’a gidiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Tavuş Episkoposluğu’nun başrahibi Episkopos Bagrat Galstanyan, Ermeni askerlerinin yanında olmakiçin Artsakh’a gidiyor. Bunu Facebook gönderisinden öğreniyoruz.

“Katolikos’un onayıyla, sınırlarımızı dokunulmaz tutan cesur gençlerimizin yanına gidiyorum. Barış haberini duyduğumda geri döneceğim.

Sınırlarımızı dokunulmaz kılan, onurlu bir yaşam hakkımızı bu dünyada var olma hakkımızı doğrulayan ve yeniden teyit eden cesur gençlerimizin yanına gidiyorum.

“Tanrı’nın bize emrettiği gibi, kahraman gençlerimizin bileğinin asla titrememesi ve kötülüğün güçlerini sürekli olarak yok edebilmeleri için dua ediyorum” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu