Teröristler Türkiye’den Azerbaycan’a nakledildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Libya Ulusal Ordusu generali, teröristlerin Türkiye’den Azerbaycan’a nakledildiğini doğruladı

Libya Ulusal Ordusu Generali Ahmed el-Mesmari, “Sky News Arabia” kanalında, teröristlerin Türkiye’den Azerbaycan’a nakledildiğini doğruladı.

Suriyeli ve farklı milletlerden binlerce terörist, Türkiye tarafından “Metiga” ve “Misurata” havalimanlarından Libya’ya uçtu.

Şimdi de Türkiye Libyalı, Suriyeli ve diğer teröristleri Azerbaycan’a taşımak için bu havaalanlarını kullanıyor”,- dedi Ahmed el-Mesmari

Ermenistan Kamu Radyosu