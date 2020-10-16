Ermeni doktorlar, Artsakh Savunma Ordusu tarafından ele geçirilen bir Azeri askerini ameliyat etti (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni doktorlar, Artsakh Savunma Ordusu tarafından ele geçirilen bir Azeri askerini ameliyat etti (video)

Ermeni doktorlar, Artsakh Savunma Ordusu tarafından esir alınan bir Azeri askerini ameliyat etti.

Savaş esirinin sağlık kurumunda olduğu videosu InfoKeta portalında yayınlandı. Orada tedavi görüyor.

Azerbaycan ordusunun esaret altındaki Ermenileri vurarak silahlarını bıraktığı dün sosyal ağlarda bir videonun ortaya çıktığı hatırlatılmalıdır.

Üstelik Ermeni tutsaklardan biri yaklaşık 70 yaşındaydı.

Bu bağlamda, Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Armen Pambukhçyan Facebook sayfasında yazdı. “Medyada Ermeni doktorların Azerbaycanlı bir savaş esirini ameliyat ettiğini okudum.

Tekrar ediyorum, ancak ilk Artsakh savaşımızın zaferinin garantilerinden biri, hümanizm ve diğer sözleşmelere uyan savaş esirlerine yapılan muameleydi.

Açıkçası, Azerilerin teslim olduktan sonra gelecekteki kaderini bilerek, savaşmak yerine esir alınmayı tercih ettiler. Ama bizim çocuklarımız her zaman teslim olmak yerine düşmanlarını el bombasıyla patlatmayı tercih ettiler.

Robert Abajyan ve diğerleri gibi

”Savaşı hümanizmle bile kazanıyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu