Bakü teröristlerin olası faturasını şimdiden Ermenistan’a yüklüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Teröristler üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, Bakü’ye, öngörülebilir gelişmeleri önceden Ermenistan’a atfetmekten başka çare bırakmamaktadır

Ermenistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından sunulan ve Ermeni özel servislerinin büyük Azerbaycan şehirlerinde operasyonlar hazırladığı şeklindeki açıklamasını saçma bulmaktadır.

Ermenistan Milli Güvenlik Servisi tarafından yayınlanan açıklama:

“Azerbaycan özel servislerinin hastalıklı hayal ürünü sonucunu kategorik olarak reddediyoruz.

Bu tür saçma ifadeler yorumlama gerektirmemektedir, ancak Bakü’nün askeri-politik liderliği tarafından Azerbaycan’a getirilen cihatçı teröristler, aşırılık yanlısı terörist gruplar ve onların ajanları üzerindeki kontrol kaybının, Bakü’yü, şimdiden öngörülen olumsuz gelişmeleri, önceden Ermenistan’a atfetmekten başka bir yol bırakmadığını varsayıyoruz.

Milli Güvenlik Servisi, henüz birkaç saat önce, askeri başarısızlıklarının öfkesini silahsız Ermeni savaş esirlerine yöneltmiş olan düşmanın aksine, Ermenistan Cumhuriyeti’nin, Azerbaycan’ın sivil nüfusunu asla hedef almadığını bir kez daha tüm sorumluluğu ile ilan ediyoruz.

Bu terör eyleminin yanı sıra, sivilleri, çocukları, hastaneleri hedef almak, sivil nesnelere hatta kiliseye yönelik saldırılar da dâhil olmak üzere, Azerbaycan tarafından sürekli işlenen terör eylemlerinin, katı bir uluslararası değerlendirmeye layık olacağına inanıyoruz.

Ermenistan, uluslararası ilişkilerde sorumluluk alan bir katılımcıdır. Ermeni özel servisleri bugün barış, vatandaşlarının güvenliği ve uluslararası terörizmden arınmış bir bölge için mücadele etmek zorundadır.”

Ermenistan Kamu Radyosu