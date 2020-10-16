Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran ile devlet sınırına sığınıyor. İran’ın Ermenistan’daki büyükelçiliğinin askeri ataşesi Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran ile devlet sınırına sığınıyor. İran’ın Ermenistan’daki büyükelçiliğinin askeri ataşesi Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti

16 Ekim’de Ermenistan Savunma Bakanlığı Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Bahman Sadeghin ile görüştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bu konuda bilgi verir.

Levon Ayvazyan, Ermeni tarafının sayısız ısrarına rağmen bunu bildirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran sınırı boyunca toplanmaya ve operasyonlar yapmaya devam ederek devlet sınırına sığınıyor.

İran tarafına Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin eylemlerini İran sınırından güvenli bir mesafeye taşıma gereği bir kez daha hatırlatıldı.

Artsakh Savunma Ordusu adına, söz konusu bölgedeki durumun değişmemesi durumunda Savunma Ordusunun bölgedeki Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine yıkıcı saldırılar yapma hakkını saklı tuttuğu ve bunun tüm sorumluluğu Azerbaycan askeri-siyasi liderliğine ait olacağı bildirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu