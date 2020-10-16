Almanya ve Fransa’dan Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye bir hafta süre

Fransa ve Almanya, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki eylemleriyle “Avrupa Birliği’ni kışkırtmaya devam etmekle” suçladı. İki ülke, tutumunu netleştirmesi için Ankara’ya bir hafta süre verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin sürekli olarak kabul edilemez kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiği bizim için açık.” dedi.

Le Drian, “Türkiye’nin diyaloğa dönmemesi halinde Avrupa Birliği’nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu” kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Türkiye’nin araştırma gemisini Akdeniz’e geri gönderme kararının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Maas, Türkiye’ye AB yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine, “Bir hafta içinde ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz ve sonra AB tarafından hangi tavrın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz.” cevabını verdi.

Le Drian ayrıca Türkiye’nin “Dağlık Karabağ’da ateşkese uyulması çağrısı yapmayan tek ülke olduğunu ve bunun da barışa zarar verdiğini” kaydetti.

Türkiye, 2 Ekim’de Ankara’ta yönelik olası yaptırımların tartışıldığı AB zirvesinden hemen önce Oruç Reis gemisini geri çekmişti,

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 12 Ekim’de Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarına tekrar başladı.

AB, 2 Ekim’de, aralık ayında yapılacak Avrupa zirvesinde Türkiye’ye yaptırım olasılığını gözden geçireceğini duyurmuştu.

Euronews