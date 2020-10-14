Lavrov: Türkiye müttefikimiz değil

Türkiye’nin Karabağ’da askeri çözümün mümkün olduğu yönündeki görüşüne katılmadığını belirten Lavrov ‘Türkiye’yi hiçbir zaman stratejik müttefikimiz olarak sınıflandırmadık, Türkiye partnerimiz’ dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Karabağ sorununun askeri çözümünün mümkün olduğu yönündeki kanısına katılmadıklarını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in de birkaç kez bu görüşe dile getirdiğini belirterek “Bu bir sır değil. Söz konusu sorunun askeri çözümünün olduğu ya da askeri çözümün kabul edilebilir olduğuna dair açıklamalara katılmamız mümkün değil” dedi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile defalarca görüştüğünü ifade eden Lavrov, bu görüşmelerde barışçıl çözümün Karabağ sorununun sürdürülebilir bir biçimde sona erdirilmesi için tek yöntem olduğu görüşünü savunmaya devam ettiklerini de belirtti.

‘Rus gözlemciler gönderilebilir’

Rusya Dışişleri Bakanı bir başka soru üstüne de, “Türkiye’yi hiçbir zaman stratejik müttefikimiz olarak sınıflandırmadık. Türkiye partnerimiz. Çok yakın bir partnerimiz. Söz konusu partnerliğin birçok alanda stratejik mahiyeti var” dedi.

Lavrov bir başka soru karşısında, ateşkese uyulup uyulmadığının izlenmesi adına Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcilerin gönderilmesinin doğru olacağını, ancak bunun kararını verecek olanların Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu belirtti.

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