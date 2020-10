Azerbaycan, doğrudan Ermenistan topraklarında yer alan bir füze sistemini vurdu

Azerbaycan, doğrudan Ermenistan topraklarında yer alan bir füze sistemini vurduklarını açıkladı. Ermenistan söz konusu açıklamayı doğruladı. Her iki tarafın da kabul ettiği bu durum, çatışmaların resmen Karabağ’ın dışına taşındığı yorumlarına sebep oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ermenistan topraklarında yer alan bir balistik füze sistemini vurduklarını açıkladı. Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine karşı kullanılmaya hazır duruma getirildiğini söyledikleri bu füze sistemlerini önleyici tedbir olarak vurduklarını kaydetti.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in danışmanı Hikmet Hacıyev de, “Ermenistan’ın fırlatılmaya hazır hâlde olan balistik füzeleri imha edildi. Pek çok sivilin hayatları kurtarılmış oldu” açıklamasını yaptı.

Armed forces of Azerbaijan destroyed ready for launch ballistic missiles of Armenia in start position.Armenia intended to attack civilians&critical infrastructure in Ganja, Mingachevir and other cities with ballistic missiles.Launch area was empty field. No civ/mil infrastructure pic.twitter.com/xxoUkguk3f — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 13, 2020

Azerbaycan ordusunun açıklamasında ise Ermenistan’ın söz konusu füze sistemleri, ‘meşru askeri hedefler’ olarak nitelendi.

Ermenistan, Kelbecer kentine komşu olan bir alandaki füze sistemlerinin vurulduğunu doğruladı. Ermenistan ordusunun açıklamasında askeri ekipmanlarının, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef almaya hazır bir durumda oldukları savı nedeniyle vurulduğu, gerçekte ise böyle bir durum olmadığı kaydedildi.

Ermenistan’ın ‘Azerbaycan topraklarına şimdiye dek ne bir füze ne de bir kurşun atıldığı’ belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Erivan da bu mantık çerçevesinde Azerbaycan topraklarındaki herhangi bir askeri tesisi ya da ekipmanı vurma hakkını saklı tutar.”

Daha önce de taraflar birbirlerini, resmi olarak tanınmayan Karabağ’ın dışında doğrudan birbirlerini hedef almakla suçlamışlardı. Ancak ilk defa böyle bir durum her iki taraf tarafından da kabul ediliyor.

Bu durum da savaşın Karabağ sınırlarının dışına taşındığı ve tüm Azerbaycan-Ermenistan sınırı boyunca yayıldığı yorumlarına neden oldu.

Bu arada son gelişmeler, Karabağ’daki temas hattında insani sebeplerle ateşkes ilan edildiği bir dönemde yaşandı. Söz konusu ateşkes kararı, Rusya’nın arabuluculuğunda alınmıştı.

27 Eylül’den beri yeni bir gerilim dalgasının yaşandığı Karabağ, hukuken Azerbaycan topraklarının parçası. Ancak fiilen Ermeni güçlerin denetiminde bulunuyor.

Sputnik Türkiye