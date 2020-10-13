Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’da taraflara ateşkese kesin uymaları çağrısında bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’da tarafların ateşkese kesin uymaları çağrısında bulundu.

Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

“Taraflar cumartesi gününden itibaren geçerli olan ateşkese kesin uymalı” diyen Lavrov, devam eden çatışmalara rağmen, yine de “çabaların boşuna olmadığı” görüşünde olduğunu dile getirdi.

Lavrov, ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

Ermenistan: Türkiye’nin arabuluculuğunu kabul etmeyiz

Ermenistan Dışişleri Bakanı ise bu konuda Kızılhaç’ın da dahil olduğu görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan’ın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları arabuluculuğunda, temel çözüm prensipleri temelinde barışçıl bir çözüm için müzakerelere başlayacağını hatırlatırken, Ermeni bakan, Türkiye’nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Fransa, eşbaşkan olarak AB’de Dağlık Karabağ sorunun anlattı

Bu arada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün Lüksemburg’da yaptığı Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Dağlık Karabağ konusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanlarından Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’ın son durum hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Çatışmaların durmasını, müzakerelere dönülmesini, 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkese nasıl katkıda bulunabileceklerini ele aldıklarını kaydeden Borrell, AB üyelerinin bölgesel aktörlerin çatışmaların durması ve barışa katkı sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Borrell, Rusya ve Fransa’nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları olarak Dağlık Karabağ konusunda girişimlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve AB’nin Navalny yaptırımları nedeniyle bunun etkilenmemesi gerektiğini ifade etti.

Euronews