Garbis Altınoğlu anılıyor

14 Ekim 2019’da Belçika’da yaşamını yitiren Garbis Altınoğlu ölümünün birinci yıldönümünde anılıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba günü Garbis Altınoğlu anısına bir etkinlik düzenleniyor. 14 Ekim 2019’da sürgünde yaşadığı Belçika’da yaşamını yitiren Garbis Altınoğlu; Füsun Erdoğan, Aydın Çubukçu, Recep Maraşlı, Metin Kayaoğlu ve Nazım Taban’ın katılacağı bir çevrimiçi panelle anılacak. 1960’ların ikinci yarısından itibaren Türkiye sol hareketinin içinde aktif olarak yer alan Garbis Altınoğlu, uzun yıllar hapis yatmış, devrimci bir Ermeni oluşu nedeniyle de ağır işkencelere maruz kalmıştı. Altınoğlu, hapislik yıllarının ardından yurt dışına çıkmıştı. Altınoğlu, tutuklu kaldığı dönemde gördüğü işkenceleri “Pek çok devrimcinin gördüğü işkenceleri, bir parça fazlasıyla ben de gördüm; Ermeni kökenli bir komünist olmam nedeniyle bu konuda da ayrıcalıklıydım” sözleriyle anlatmıştı.Teori ve Politika dergisi tarafından düzenlenen anma 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:00’da (Avrupa saati ile 19:00, İngiltere saati ile 18:00) ZOOM üzerinden yapılacak. Katılmak isteyenler yayın linkine 19:55 itibarıyla Teori ve Politika’nın twitter ve facebook hesaplarından ulaşabilecek.

Agos